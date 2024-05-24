От Минкульта потребовали отменить вечер памяти Туминаса в театре Вахтангова

«Ветераны России» назвали аморальным вечер памяти режиссера Туминаса в Москве

Активисты из общественного движения «Ветераны России» потребовали от Минкульта России отменить вечер памяти литовского режиссера Римаса Туминаса в театре имени Вахтангова в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

Общественники назвали предстоящее мероприятие аморальным, так как после начала специальной военной операции Туминас покинул Россию. Затем он был уволен с должности художественного руководителя театра Вахтангова и лишен государственных наград. «Руководство театра, на наш взгляд, демонстрирует полное пренебрежение к этическим нормам», — говорится в обращении «Ветеранов России».

Режиссер умер в марте 2024 года в возрасте 72 лет. Вечер памяти Туминаса запланирован в театре во вторник, 4 июня.