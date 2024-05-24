Программу льготной аренды жилья предложили расширить на ряд российских регионов

В ГД предложили расширить программу льготной аренды жилья на Арктическую зону

В России захотели расширить программу льготной аренды жилья на Арктическую зону. С предложением включить в нее еще ряд регионов выступил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, сообщает RT.

Депутат отметил, что президент России Владимир Путин поставил в приоритет освоение Арктической зоны. Он считает, что расширение программы позволит добиться поставленной цели.

Спиридонов напомнил, что сейчас реализуется программа «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». В рамках нее Институт развития покупает жилые помещения с отделкой и мебелью, а затем сдает их в аренду региональным операторам.

«Расширение территории действия данной льготной программы на Арктическую зону позволит не только оказать положительное влияние на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из северных регионов, но и будет способствовать привлечению специалистов, что поможет решить кадровый вопрос», — отметил автор инициативы.

Ранее сообщалось, что число вакансий в российской Арктике выросло почти в полтора раза.