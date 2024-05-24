Россиянин получил пожизненное за двойную расправу

В Рыбинске мужчину приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство

В Рыбинске суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя Виктора Иванова за двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мужчина признан виновны по пунктам «а, ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью»), части 1 статьи 161 («Грабеж») и пункту «а» части 3 статьи 158 («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 2-3 апреля 2023 года осужденный выпивал в компании жителей Рыбинска в квартире на улице Черепанова. Там произошла ссора, тогда Иванов с хозяином квартиры взяли ножи и молоток и расправились с одним из гостей. Второго гостя лишил жизни хозяин жилища. Но осужденный забил молотком и его.

Кроме того, в январе 2023 года Иванов украл куртку с тремя телефонами и деньгами на остановке у прохожего. А в августе 2023 года похитил бытовую технику и личные вещи из беседки на дачном участке.

