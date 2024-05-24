Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 24 мая 2024Силовые структуры

Россиянин получил пожизненное за двойную расправу

В Рыбинске мужчину приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Рыбинске суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя Виктора Иванова за двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мужчина признан виновны по пунктам «а, ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью»), части 1 статьи 161 («Грабеж») и пункту «а» части 3 статьи 158 («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 2-3 апреля 2023 года осужденный выпивал в компании жителей Рыбинска в квартире на улице Черепанова. Там произошла ссора, тогда Иванов с хозяином квартиры взяли ножи и молоток и расправились с одним из гостей. Второго гостя лишил жизни хозяин жилища. Но осужденный забил молотком и его.

Кроме того, в январе 2023 года Иванов украл куртку с тремя телефонами и деньгами на остановке у прохожего. А в августе 2023 года похитил бытовую технику и личные вещи из беседки на дачном участке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      В России захотели навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

      Бывшая жена британского принца вышла в свет в платье за 1,5 миллиона рублей

      Устроивших массовую драку в Москве арестовали

      Дачникам раскрыли способы снизить риск инсульта

      В Кремле анонсировали подписание Путиным пакета документов в Узбекистане

      Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше