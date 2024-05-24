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15:51, 24 мая 2024Силовые структуры

Россиянин попытался спрятаться от силовиков в мусорном баке и попал на видео

Житель Ивделя пытался скрыться в мусорном контейнере от сотрудников ФСИН

В Екатеринбурге сбежавшего от силовиков мужчину нашли в мусорном контейнере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как работники МЧС взламывают дверь в квартиру, в которой скрывался осужденный. В этот момент мужчина пытается сбежать и спрятаться в мусорном баке, где его и находят сотрудники отдела розыска.

По данным ФСИН, житель Ивделя был приговорен к 1 году и 10 месяцам исправительных работ за разбой и кражу, но сбежал. Его местонахождение было установлено в рамках внепланового оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Сейчас мужчина передан полиции.

Ранее под Екатеринбургом осужденный выгнал собаку из будки, чтобы спрятаться там от силовиков.

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      Олеся Мицкевич
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