Россиянин выгнал собаку из будки и пытался спрятаться там от силовиков

В Екатеринбурге мужчина пытался спрятаться в собачьей будке от сотрудников ФСИН

Под Екатеринбургом осужденный выгнал собаку из будки, чтобы спрятаться там от силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Уточняется, что мужчина был приговорен к обязательным работам за преступление по части 1 статьи 119 об угрозе расправой УК РФ в Сысертском районе области. Желая уклониться от исполнения наказания, он пытался спрятаться от сотрудников ФСИН в собачьей будке.

Силовики из отдела розыска ГУФСИН заметили осужденного и задержали его. Теперь он будет отбывать наказание в местах лишения свободы.

Ранее суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил почти к двум годам колонии строгого режима заключенного из Сургута, который напал с осколком стекла на сотрудника ФСИН.