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09:50, 24 мая 2024Культура

Соседов объяснил нежелание слушать новую песню Пугачевой

Критик Соседов заявил, что ему неинтересно слушать новые песни Пугачевой

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский музыкальный критик Сергей Соседов объяснил нежелание слушать новую песню певицы Аллы Пугачевой «Ложный стыд». Его слова приводит MSK1.RU.

Соседов заявил, что принципиально не интересуется свежим творчеством исполнительницы. «Для меня эта тема закрыта, все ушло. Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов», — пояснил он.

Музыкальный критик заявил, что Пугачева «себя уронила» и не останется в истории как великая артистка. «Люди просто будут вспоминать, что была такая певица. Не всем приходит мудрость с годами», — заключил он.

Ранее Соседов заявил, что когда-то Пугачева выпускала достойные композиции, а ее творчество было интересно и ново, однако артистка не прошла испытание временем.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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