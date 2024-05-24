Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:04, 24 мая 2024Мир

США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

Пентагон заключил контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

Фото: Ramadan Abed / Reuters

США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что компания получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67.

Речь идет о кораблях класса Constellation, которые являются многоцелевыми фрегатами с управляемым ракетным оружием. Работы будут проводиться в нескольких американских штатах, в том числа в Висконсине, Нью-Йорке, Джорджии и Пенсильвании.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритический эксперимент на ядерном полигоне в штате Невада. Полученные результаты могут быть использованы для улучшения возможностей в сфере моделирования, заявили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ совершили ракетную атаку на Крым. Погибли случайные прохожие

      Microsoft заинтересовалась покупкой Valve

      45-летняя звезда «Форсажа» попала в объектив папарацци в бикини

      Зеленский встретится с лидерами G7 13 июня

      Последствия ракетного удара ВСУ по Крыму показали на видео

      Байдену предрекли исключение из бюллетеня в одном штате

      США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

      Любимчик Синатры избавится от дома на Кейп-Коде

      Сделанное на чердаке дома фото напугало пользователей сети

      Королеву красоты обвинили в сотрудничестве с мексиканским наркокартелем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше