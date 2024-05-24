США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

Пентагон заключил контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что компания получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67.

Речь идет о кораблях класса Constellation, которые являются многоцелевыми фрегатами с управляемым ракетным оружием. Работы будут проводиться в нескольких американских штатах, в том числа в Висконсине, Нью-Йорке, Джорджии и Пенсильвании.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритический эксперимент на ядерном полигоне в штате Невада. Полученные результаты могут быть использованы для улучшения возможностей в сфере моделирования, заявили в ведомстве.