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05:24, 24 мая 2024Мир

Трамп заявил о потере к США уважения из-за Байдена

Трамп заявил, что США потеряли уважение на мировой арене при Байдене
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Michael M. Santiago / Pool / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о потере к стране уважения на мировой арене из-за действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

«Посмотрите на председателя Китая Си [Цзиньпина], на [лидера КНДР] Ким Чен Ына, на [президента России Владимира] Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — заявил он. Политик добавил, что Соединенные Штаты потеряли уважение всего мира. По его словам, США были самой уважаемой страной в мире четыре года назад, однако сегодня над американцами смеются. «Мы превратились в шутку», — отметил он.

Бывший американский лидер назвал Байдена худшим президентом в истории страны. «Он не понимает, что делает, он совершенно некомпетентный. Наша страна катится в ад», — сказал Трамп.

Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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