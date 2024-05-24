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12:41, 24 мая 2024Бывший СССР

Подчиненные Зеленского усомнились в его надеждах на победу Украины

The Guardian: подчиненные Зеленского не верят в полную победу Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Высокопоставленные украинские чиновники считают нереалистичными заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении страны к границам 1991 года. Об этом пишет издание The Guardian.

«Без огласки, я думаю, мы должны выжить как независимое западное государство, у которого есть возможность развития», — сказал один из политиков.

Издание сообщает, что президент питает нереалистичные надежды на полную победу, то есть на возвращение под контроль всей территории Украины в границах 1991 года.

При этом его подчиненные надеются на более скромные достижения в военном конфликте, хотя публично полностью поддерживают заявления президента.

Ранее Украину обвинили в тиражировании неработающих «формул мира». Страна последовательно срывает любые международные инициативы по мирному урегулированию конфликта.

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      Илья Таксюр
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