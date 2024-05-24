В Кремле исключили передачу Украине новых российских регионов

Песков: Россия готова к диалогу с Украиной, но не передаст ей новые регионы

Россия готова к мирному диалогу с Украиной, однако передача ей новых российских регионов исключена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Reuters.

«Песков заявил, что не может быть и речи о передаче четырех областей, которые теперь навсегда вошли в состав России в соответствии с ее собственной конституцией», — отмечает агентство, передавая слова официального представителя Кремля.

Ранее агентство Reuters, сославшись на источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы готов к переговорам по Украине, если в ходе них произойдет фиксация действующей линии фронта.

При этом один из источников агентства заявил, что Россия готова продолжать боевые действия и обладает необходимыми силами, однако российский лидер готов также к заморозке конфликта.