В Раде заявили о неспособности Зеленского воспринимать критику в свой адрес

Депутат Рады Осадчук: Зеленский не может «работать над своими ошибками»

Президент Украины Владимир Зеленский не способен воспринимать критику в свой адрес, он не может работать над ошибками и критически смотреть на свое окружение. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Андрей Осадчук в эфире канала «Украинская правда».

«А неспособность критически работать над своими ошибками — это, мягко говоря, не самая лучшая черта любого управленца, а тем более топ-политика», — подчеркнул Осадчук.

Парламентарий отметил, что украинский лидер за время пребывания на посту не научился взаимодействовать с политическими институтами.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский считал риски для Украины в отношениях с Россией и странами Запада «фигней», рассчитывая на свои «артистические данные» и «умение включить обаяшку». По его мнению, подобная стратегия Киева не помогает даже в отношениях со странами Европы.