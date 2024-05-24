В России бывших милицейских задержали за совершенные 24 года назад расправы

В Екатеринбурге задержали 4 бывших милицейских, убивших 6 человек в 2000 году

В Екатеринбурге задержали четырех бывших правоохранителей, подозреваемых в расправах, совершенных 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в апреле 2000 года в квартире дома на Асбестовском переулке обнаружили хозяйку дома, ее сына и его сожительницу с огнестрельными ранениями. В октябре того же года была совершена расправа над директором юридической фирмы. А спустя месяц в частном доме на улице Пехотинцев нашли еще двоих потерпевших без признаков жизни.

Раскрыть эти преступления по горячим следам не удалось из-за недостаточной доказательной базы. Однако в 2024 году личности подозреваемых установили. Ими оказались бывшие сотрудники милиции. На момент совершения расправ они уже не работали в органах внутренних дел, а впоследствии были осуждены за различные преступления.

Задержанные уже арестованы. Расследование дела по статье 105 УК РФ («Убийство») продолжается.