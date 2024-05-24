Бывшим силовикам предъявили обвинение в расправах над 6 россиянами 24 года назад

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В России бывших милиционеров задержали за совершенные 24 года назад расправы

Начало событий в новости В России бывших милиционеров задержали за совершенные 24 года назад расправы

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение бывшим полицейским в расправе над шестью людьми 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Всего по уголовному делу проходят пять фигурантов, четверо из которых, по данным МВД, являются экс-полицейскими. В зависимости от роли им предъявлено обвинение по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, на момент совершения первого преступления некоторые обвиняемые являлись действующими сотрудниками полиции. Уточняется, что расправы они совершали при помощи огнестрельного оружия, в том числе, пистолетов.

В настоящее время фигуранты находятся под стражей.

