Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 24 мая 2024Силовые структуры

Бывшим силовикам предъявили обвинение в расправах над 6 россиянами 24 года назад

На Урале пятерых экс-полицейских обвинили в убийстве 6 человек в 2000 году
Начало событий в новости В России бывших милиционеров задержали за совершенные 24 года назад расправы

Фото: Anja / Pixabay

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение бывшим полицейским в расправе над шестью людьми 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Всего по уголовному делу проходят пять фигурантов, четверо из которых, по данным МВД, являются экс-полицейскими. В зависимости от роли им предъявлено обвинение по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, на момент совершения первого преступления некоторые обвиняемые являлись действующими сотрудниками полиции. Уточняется, что расправы они совершали при помощи огнестрельного оружия, в том числе, пистолетов.

В настоящее время фигуранты находятся под стражей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

      В России оценили новые ракеты для «Стрел»

      «Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

      Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

      Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

      Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

      Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

      В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

      Мессенджер ICQ объявил о приостановке работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше