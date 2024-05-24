MNRAS: обнаружен потенциально обитаемый двойник Венеры

Астрономы обнаружили планету, которая является двойником Венеры, но при этом потенциально обитаемым. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Gliese 12 b обращается вокруг своей звезды каждые 12,8 дня, по размеру сравнима с Венерой (то есть немного меньше Земли) и имеет расчетную температуру поверхности 42 градуса Цельсия. Этот параметр не учитывает присутствие атмосферы, которая может быть подобна земной, венерианской или иметь химический состав, которого нет ни у одной из планет в Солнечной системе.

Родительской звездой является красный карлик, находящийся на расстоянии 40 световых лет от Земли в направлении созвездия Рыб. Его размер составляется 27 процентов от размера Солнца, а температура достигает 60 процентов солнечной температуры. Подсчитано, что Gliese 12 b получает от своей звезды в 1,6 раза больше энергии, чем Земля от Солнца, и около 85 процента энергии, которую получает Венера.

Звезда не проявляет признаков экстремальной активности, характерных для красных карликов, поэтому существует относительно высокая вероятность, что планета сохранила свою атмосферу.