Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:01, 24 мая 2024Наука и техника

Обнаружен потенциально обитаемый двойник Венеры

MNRAS: обнаружен потенциально обитаемый двойник Венеры

Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Астрономы обнаружили планету, которая является двойником Венеры, но при этом потенциально обитаемым. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Gliese 12 b обращается вокруг своей звезды каждые 12,8 дня, по размеру сравнима с Венерой (то есть немного меньше Земли) и имеет расчетную температуру поверхности 42 градуса Цельсия. Этот параметр не учитывает присутствие атмосферы, которая может быть подобна земной, венерианской или иметь химический состав, которого нет ни у одной из планет в Солнечной системе.

Родительской звездой является красный карлик, находящийся на расстоянии 40 световых лет от Земли в направлении созвездия Рыб. Его размер составляется 27 процентов от размера Солнца, а температура достигает 60 процентов солнечной температуры. Подсчитано, что Gliese 12 b получает от своей звезды в 1,6 раза больше энергии, чем Земля от Солнца, и около 85 процента энергии, которую получает Венера.

Звезда не проявляет признаков экстремальной активности, характерных для красных карликов, поэтому существует относительно высокая вероятность, что планета сохранила свою атмосферу.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о готовности Путина к переговорам по Украине

      На Украине предъявили обвинения Матвиенко

      В России экс-полицейские год отсидели за расправу над девушками и уехали на СВО

      В Канаде призвали ISU запретить переходы российских фигуристов в другие сборные

      43-летнюю Ким Кардашьян сняли без макияжа на улице

      Последствия удара по поезду с танками ВСУ под Харьковом попали в сеть

      Президент Аргентины назвал премьера Испании посмешищем Европы

      Украина выпустила по России американскую ракету HARM

      Украинский военный угнал танк и перешел на сторону ВС России

      «Передал президенту некую папку». Журналисты считают, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше