Заявление о подброшенных крымским татарам при обыске материалах не подтвердилось

В СМИ распространилась информация о том, что сотрудники ФСБ при обысках в домах крымских татар якобы подбросили им материалы. Это заявление не подтвердилось.

Об обысках и задержаниях крымских татар в Крыму в начале марта сообщило общественное объединение «Крымская солидарность». Посты об этом появились в ее группе в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня рано утром сотрудники ФСБ обыскали 10 домов крымских татар в Бахчисарае, Джанкое и Джанкойском районе Крыма», — заявило объединение и перечислило имена 10 граждан, у которых прошли обыски и которые были задержаны. Также утверждалось, что их подозревают по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

При этом «Крымская солидарность» опубликовала комментарии близких задержанных. Так, супруга одного из них заявила, что сотрудники ФСБ во время обыска подложили им некие книги и журналы. Другая женщина также заявила, что при обыске в их доме были обнаружены материалы, которые не принадлежали ни ей, ни ее мужу. Кроме того, объединение утверждает, что сотрудники ФСБ требовали от крымских татар подписать постановление.

Вместе с тем никаких доказательств тому, что сотрудники ФСБ действительно подбросили задержанным некие материалы, не приводилось.

6 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о том, что в Крыму была раскрыта ячейка запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Отмечалось, что ее члены вербовали мусульман и распространяли радикальную идеологию.

В ФСБ также рассказали, что по местам жительства членов организации было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации. Кроме того, были обнаружены и изъяты крупные денежные суммы в российской и иностранной валютах, предназначенные на нужды терорганизации. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовные дела.

До этого ФСБ неоднократно сообщала о пресечении в Крыму деятельности ячеек «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (1, 2).

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — запрещенная в России террористическая организация. Позиционирует себя как политическая партия. «Целью партии является способствование возвращению всех мусульман к исламскому образу жизни и распространению исламской веры в мире путем "военного джихада" — вооруженной борьбы за распространение ислама», — предупреждала прокуратура Республики Крым.

Утверждения о том, что сотрудники ФСБ якобы провели у крымских татар обыски с нарушениями и подбросили им материалы, распространяли преимущественно украинские СМИ. Российские медиа в большинстве своем публиковали официальное заявление ФСБ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»