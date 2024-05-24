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15:33, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Журналиста с российским гражданством депортировали из Литвы за вопрос о Крыме

Sputnik: журналиста с гражданством РФ Владимира Водо депортировали из Литвы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Журналиста Владимира Водо, жившего в Литве и имеющего российское гражданство, депортировали из страны. Об этом сообщает Sputnik Литва в Telegram.

Сообщается, что журналиста задержали 23 мая в Вильнюсе. Ночь на 24 мая Водо провел в Центре регистрации иностранцев в городе Пабрада. По данным официальных органов, эти действия обусловлены установленным порядком выдворения граждан другого государства из Литвы.

Sputnik утверждает, что журналиста захотели депортировать из-за того, что он не ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Также сообщается, что власти Литвы признали угрозой национальной безопасности.

«Сегодня его доставили к границе с Россией, на пограничный пункт "Кибартай". После завершения всех формальностей отправили в Россию», — говорится в сообщении Службы охраны государственной границы. Представители Службы также отметили, что никаких неполадок при выдворении Водо не было.

По данным Sputnik, в Литве у журналиста осталась тяжело больная мать.

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      Мария Большакова
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