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21:06, 25 мая 2024Мир

В Британии заявили о предстоящей крупнейшей битве между Россией и Украиной

Меркурис: сражения за Славянск и Краматорск станут крупнейшими за время СВО

Фото: Stringer / Reuters

Предстоящая битва российских и украинских войск за Славянск и Краматорск станет самой масштабной за время проведения спецоперации, утверждает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Он предположил, что сражения состоятся осенью. По словам аналитика, Россия уже готовит почву для наступления. Он отметил, что российские военные смогут получить контроль над Северным и Центральным Донбассом, если им удастся освободить эти города.

Кроме того, считает Меркурис, в этом случае им откроется путь до реки Днепр в районах, которые расположены вблизи Киева.

В мае глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о планах армии РФ взять под контроль Краматорск, Славянск, Красноармейск и Константиновку.

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      Марина Совина
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