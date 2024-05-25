В Британии заявили о предстоящей крупнейшей битве между Россией и Украиной

Меркурис: сражения за Славянск и Краматорск станут крупнейшими за время СВО

Предстоящая битва российских и украинских войск за Славянск и Краматорск станет самой масштабной за время проведения спецоперации, утверждает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Он предположил, что сражения состоятся осенью. По словам аналитика, Россия уже готовит почву для наступления. Он отметил, что российские военные смогут получить контроль над Северным и Центральным Донбассом, если им удастся освободить эти города.

Кроме того, считает Меркурис, в этом случае им откроется путь до реки Днепр в районах, которые расположены вблизи Киева.

В мае глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о планах армии РФ взять под контроль Краматорск, Славянск, Красноармейск и Константиновку.