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07:09, 25 мая 2024Интернет и СМИ

В Германии раскрыли тактику ВСУ для защиты Харькова

Корреспондент Welt Ваннер: для защиты Харькова ВСУ оголяют другие участки фронта

Фото: Unsplash

Корреспондент Кристоф Ваннер рассказал, какие действия предпринимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) для защиты Харькова от российского наступления. Об этом он рассказал в эфире телеканала Welt, запись опубликована на YouTube.

Ваннер раскрыл тактику ВСУ для защиты Харькова и сообщил, что украинские военные оголяют другие участки фронта. По его словам, в рядах ВСУ наблюдается «вопиющая» нехватка личного состава. «Прежде всего, это касается Донбасса», — добавил он.

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Журналист из Германии сообщил, что дефицит солдат остро чувствуется возле Часова Яра, Клещеевки и Андреевки. Тяжелые бои вокруг этих населенных пунктов вели уже в течение нескольких месяцев.

По мнению Ваннера, успех российских военных в этом направлении также связан с дефицитом личного состава ВСУ, поскольку многих украинских солдат задействовали под Харьковом.

Ранее сообщалось, что на Украине расследуют уход ВСУ с позиций в Харьковской области. Специалисты в Полтаве изучают действия украинских подразделений, самовольно оставивших позиции на этом направлении.

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      Марина Совина
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