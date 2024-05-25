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13:13, 25 мая 2024Россия

В российском регионе взорвался украинский дрон

Белгородский глава Гладков: дрон ВСУ атаковал город Шебекино

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковал город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По сообщению чиновника, дрон взорвался и его осколки повредили крышу кафе. При этом никто из местных жителей не пострадал.

«На месте работают оперативные службы», — заявил Гладков. Это уже пятый дрон, атаковавший Белгородскую область в субботу, 25 мая. Первый удар был нанесен по селу Ясные Зори, еще два дрона ударили по Шебекино, третий дрон попал в движущийся автомобиль у села Красное, четвертый сбила система противовоздушной обороны.

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21 мая президент России Владимир Путин заявил, что ВС страны начали наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.

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