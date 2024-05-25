Власти выплатят мужчине 82,4 миллиона рублей компенсации за 17-часовой допрос

В США мужчине выплатят 82,4 миллиона рублей в качестве компенсации за допрос

Мужчине из США выплатят почти миллион долларов в качестве компенсации за допрос в полиции. Об этом пишет Los-Angeles Times.

Власти города Фонтана, штат Калифорния, выплатят почти 900 тысяч долларов (82,4 миллиона рублей) в качестве компенсации Томасу Пересу — младшему из-за 17-часового допроса, во время которого правоохранители оказывали на него психологическое давление. Полицейские добивались от него признания в расправе над отцом, который, как выяснилось впоследствии, оказался жив. Перес подал на полицию в суд и выиграл дело.

В августе 2018 года сотрудники департамента полиции Фонтаны вызвали Переса на допрос после того, как он сам заявил о пропаже отца. Они рассказывали мужчине, что тело его отца уже в морге, пытались заставить его признаться в преступных действиях. Когда Перес заявил о невиновности, полицейские попытались убедить его, что он «забыл о преступлении». Затем следователи привели в комнату для допроса собаку Переса и сказали, что усыпят ее. Они также возили мужчину на строительную площадку, где требовали от него искать тело отца.

Кроме того, Пересу не давали спать и отказывали ему в оказании психологической помощи. В какой-то момент он стал рвать на себе волосы и даже попытался повеситься на шнурках. Не выдержав давления, Перес дал следователям ложное признание и сказал, что ударил отца ножом из-за ссоры.

Однако позже пропавшего отца нашли живым — он без предупреждения остался ночевать в доме друга, а позже отправился в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы слетать к дочери. Однако полиция скрыла эту информацию и поспособствовала помещению Переса в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что житель американского города Дарема 44 года отсидел в тюрьме за чужое преступление и получил компенсацию. Ему выплатили 750 тысяч долларов.