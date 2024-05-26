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14:53, 26 мая 2024Спорт

Объявлено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

Стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги пройдут 29 мая и 1 июня

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила расписание стыковых матчей между клубами высшей и Первой лиг.

От РПЛ в стыковых матчах примут участие «Пари Нижний Новгород» и екатеринбургский «Урал», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. От Первой лиги выступят тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал», ставшие третьими и четвертыми в Первой лиге. Первые матчи пройдут 29 мая. Ответные встречи состоятся 1 июня.

Победителем чемпионата России стал петербургский «Зенит». Команда завоевала титул шестой раз подряд. На втором месте расположился «Краснодар». Третье место заняло московское «Динамо».

Из РПЛ по итогам сезона вылетели калининградская «Балтика» и «Сочи». Вместо них в следующем сезоне выступят подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».

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      Анастасия Борисова
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