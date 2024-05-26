Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 26 мая 2024Путешествия

Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов летевшего из Москвы в Норильск самолета пытались ослепить лазером

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета популярной российской авиакомпании попытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим 25 мая из Москвы в Норильск Boeing 737-800. По данным источника, экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в аэропорту назначения прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее следовавший из Турции в Россию самолет авиакомпании Corendon Airlines экстренно сел в Литве из-за больного пассажира.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским

      Госдума предложила размер дохода для прогрессии НДФЛ

      В России пообещали не допустить повторения подобной уходу Boeing ситуации

      Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

      Патриарх Кирилл объяснил зависть богатых стран к России

      ХАМАС сообщило о запуске большого количества ракет по Тель-Авиву

      Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

      Основатель мужского журнала «Андрей» занялся изданием для участников СВО

      Названы пять начинающихся как простуда опасных детских заболеваний

      Советник губернатора российского региона задержан по делу о хищении 76 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше