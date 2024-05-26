Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов летевшего из Москвы в Норильск самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета популярной российской авиакомпании попытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим 25 мая из Москвы в Норильск Boeing 737-800. По данным источника, экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в аэропорту назначения прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее следовавший из Турции в Россию самолет авиакомпании Corendon Airlines экстренно сел в Литве из-за больного пассажира.