Пилоты самолета с россиянами на борту заметили похожий на дрон предмет в небе

Пилоты летевшего из Москвы самолета заметили светящийся объект в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили похожий на дрон предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Мале (Мальдивы) Airbus A350 в пятницу, 24 мая. Отмечается, что экипаж доложил о наблюдении небольшого светящегося объекта, похожего на беспилотник, сразу после вылета из российской столицы.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее в мае пилотов самолета популярной российской авиакомпании попытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшим из Москвы в Норильск.