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17:08, 26 мая 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили похожий на дрон предмет в небе

Пилоты летевшего из Москвы самолета заметили светящийся объект в небе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Caleb Woods / Unsplash

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили похожий на дрон предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Мале (Мальдивы) Airbus A350 в пятницу, 24 мая. Отмечается, что экипаж доложил о наблюдении небольшого светящегося объекта, похожего на беспилотник, сразу после вылета из российской столицы.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее в мае пилотов самолета популярной российской авиакомпании попытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшим из Москвы в Норильск.

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      Фариза Бацазова
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