Пилоты самолета с россиянами на борту заметили похожий на дрон предмет в небе
Пилоты летевшего из Москвы самолета заметили светящийся объект в небе
Пилоты самолета российской авиакомпании заметили похожий на дрон предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Мале (Мальдивы) Airbus A350 в пятницу, 24 мая. Отмечается, что экипаж доложил о наблюдении небольшого светящегося объекта, похожего на беспилотник, сразу после вылета из российской столицы.
Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.
Ранее в мае пилотов самолета популярной российской авиакомпании попытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшим из Москвы в Норильск.