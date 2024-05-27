Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 27 мая 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной позе в бикини

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенной позе в бикини на Карибах

Фото: @cameron_hammond / @heavymanners

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенной позе в купальнике для нью-йоркского бренда Heavy Manners. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшего «ангела» Victoria's Secret запечатлели в блестящем зеленом бикини с завязками на шее, между чашек топа и на бедрах. При этом 35-летняя манекенщица уложила распущенные волосы с объемом у корней, сделала макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ массивными золотистыми серьгами.

В свою очередь, на одном из кадров знаменитость предстала лицом к камере, сидя в джипе марки Wrangler с разведенными в стороны ногами. Отмечается, что автором прошедшей на Карибах съемки стал австралийский фэшн-фотограф Кэмерон Хаммонд.

Ранее в мае 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО. Что стало причиной конфликта?

      На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо

      Во Франции назвали европейцев главными проигравшими в украинском конфликте

      В ЕС разъяснили санкции против российских СМИ

      Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрелов ВСУ Белгородской области

      МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ

      Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием

      Названы лидирующие по доступности газа для населения в Европе страны

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше