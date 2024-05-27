Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:05, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Девушка удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием

Фото: AxelRudi / Shutterstock / Fotodom

Девушка по имени Анна Волтер опубликовала в TikTok серию снимков и рассказала, как удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием. В комментариях пользователи призвали ее подать в суд на врачей.

По словам Волтер, недавно во время удаления зубов мудрости ей сломали челюсть. Девушка показала рентгеновский снимок, на котором виден перелом.

В итоге, как отметила рассказчица, ей пришлось перенести операцию по восстановлению челюсти. Она пожаловалась, что после операции должна несколько недель соблюдать жидкую диету.

«Немедленно подайте в суд на врачей», «Это все халатность врачей, я бы на вашем месте наняла адвоката», «Я работаю стоматологом, но еще не видела ничего подобного», «Новый страх разблокирован», «Еще одна причина, по которой я не собираюсь удалять свои зубы мудрости», — написали под публикацией пользователи.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова назвала симптомы для срочного удаления зубов мудрости. По ее словам, это боль, отек и покраснение десен вокруг зуба или гной.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия предложила помочь Армении с ЧС из-за сильных ливней. К каким последствиям привело стихийное бедствие?

      Евродепутат напомнил о минимум трех случаях спасения Франции Россией

      Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области

      Пятилетнюю дочь Леры Кудрявцевой госпитализировали

      В Австралии раскрыли планы России и Китая на встречах БРИКС

      Девушка удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием

      Евросоюз уличили в невозможности нарастить производство снарядов для Украины

      Полковник заявил о прорыве ВС России на купянском направлении

      Минобороны России заявило о нанесении удара по колонне ВСУ

      Зеленского раскритиковали за решение по саммиту в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше