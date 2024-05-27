Девушка удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием

Девушка по имени Анна Волтер опубликовала в TikTok серию снимков и рассказала, как удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием. В комментариях пользователи призвали ее подать в суд на врачей.

По словам Волтер, недавно во время удаления зубов мудрости ей сломали челюсть. Девушка показала рентгеновский снимок, на котором виден перелом.

В итоге, как отметила рассказчица, ей пришлось перенести операцию по восстановлению челюсти. Она пожаловалась, что после операции должна несколько недель соблюдать жидкую диету.

«Немедленно подайте в суд на врачей», «Это все халатность врачей, я бы на вашем месте наняла адвоката», «Я работаю стоматологом, но еще не видела ничего подобного», «Новый страх разблокирован», «Еще одна причина, по которой я не собираюсь удалять свои зубы мудрости», — написали под публикацией пользователи.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова назвала симптомы для срочного удаления зубов мудрости. По ее словам, это боль, отек и покраснение десен вокруг зуба или гной.