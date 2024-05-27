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12:29, 27 мая 2024Культура

Дочь Маргариты Тереховой ответила на вопрос о госпитализации актрисы

Дочь актрисы Тереховой сообщила, что с ее матерью все в порядке
Маргарита Терехова

Маргарита Терехова. Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Дочь народной артистки России Маргариты Тереховой Анна ответила на вопрос о госпитализации матери. Ее слова приводит KP.RU.

Анна Терехова подтвердила, что ее мать попала в больницу. По ее словам, сейчас со звездой все в порядке. Дочь актрисы не стала раскрывать подробности о госпитализации.

«В данный момент я решаю очень важные организационные вопросы, связанные с лечением моей мамы», — отметила Анна Терехова.

Маргарита Терехова — одна из самых известных актрис СССР. Звезда сыграла десятки ролей, среди которых персонаж Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Наташа Шипилова в «Белорусском вокзале» и роль графини Диана де Бельфлер в картине «Собака на сене».

Ранее стало известно, что народную артистку направили в Боткинскую больницу с кровотечением из желудочно-кишечного тракта. Известно, что Терехова также страдает от болезни Альцгеймера.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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