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07:04, 27 мая 2024Мир

ЕС резко нарастил закупки российского железа и алюминия

ЕС увеличил закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Страны-члены Европейского союза (ЕС) в марте 2024 года увеличили закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что экспорт железа вырос в 1,7 раза — до 328 миллионов евро. Этот показатель стал самым крупным с мая 2023 года.

Лидером по закупкам стала Бельгия. Она увеличила импорт в 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро. В свою очередь, Италия и Дания нарастили закупки на 25 и 30 процентов соответственно.

В свою очередь поставки алюминия увеличились на 29 процентов — до 91,4 миллиона евро. Больше всего, а именно в пять раз, выросли поставки в Германию — до 22,4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Италия стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза, нарастив закупки топлива в марте. Власти страны увеличили закупки в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2023 года.

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      Евгений Силаев
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