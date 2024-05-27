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13:06, 27 мая 2024Россия

На российской автозаправке из-за атаки украинского беспилотника прогремел взрыв

Белгородский губернатор Гладков: беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Шебекино

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автозаправочную станцию (АЗС) на въезде в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате прогремел взрыв. Мирные жители не пострадали, однако в здании АЗС выбито остекление и поврежден навес. На месте работают оперативные службы.

Ранее сбитый украинский беспилотник самолетного типа взорвался в воздухе над белгородским селом Замостье, повредив легковую машину. Также посечен забор частного дома. Информация о пострадавших не поступала.

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Кроме того, 27 мая украинский дрон-камикадзе атаковал село Березовка Борисовского района. В результате произошел взрыв установленного на беспилотнике боеприпаса, который повредил два автомобиля на территории сельскохозяйственного предприятия.

Также Гладков сообщал, что при атаке дрона по Грайворону местная жительница получила сквозное ранение левой ноги. Горожанке оказали первую помощь, после чего доставили в городскую больницу Белгорода. Помимо этого, повреждены 13 легковых автомобилей.

ЖЗЛ
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