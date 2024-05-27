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11:40, 27 мая 2024Россия

Сбитый украинский беспилотник взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве сбитого в Замостье беспилотника

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинский беспилотник самолетного типа, сбитый участниками территориальной самообороны, взорвался в селе Замостье Беогородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон сдетонировал в воздухе, повредив легковую машину. Также посечен забор частного дома. Мирные жители не пострадали, подчеркнул Гладков. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Березовка Борисовского района региона. Взрыв установленного на беспилотнике боеприпаса повредил два автомобиля на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.

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Помимо этого, в Грайвороне при ударе беспилотника местная жительница получила сквозное ранение левой ноги. Участники теробороны оказали россиянке медпомощь на месте, после чего ее госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Также повреждены 13 легковых автомобилей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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