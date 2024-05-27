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10:39, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на ухудшение проблемы среднего возраста солдата ВСУ

Центр Разумкова в Киеве: средний возраст солдата ВСУ 45 лет, ситуация ухудшается

Фото: Stringer / Reuters

Средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 40-45 лет и становится все выше, несмотря на новый закон о мобилизации. На ухудшение проблемы среднего возраста бойцов украинской армии пожаловался в разговоре с Bloomberg сотрудник Центра Разумкова в Киеве Алексей Мельник.

«Эта [ситуация] была проблемой еще вчера. И она только ухудшается (...). Никто не хочет уничтожать свой генофонд», — передаются в публикации слова аналитика.

Как подчеркнул в разговоре с изданием волонтер ВСУ Павел Нарожный, встретить на фронте украинского солдата моложе 30 лет — это большая редкость.

Ранее в ВСУ допустили возможность очередного снижения возраста мобилизации. По словам украинского бойца Романа Синицына, со временем властям придется пойти на такой шаг из-за нехватки людей на фронте.

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      Глеб Палехов
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