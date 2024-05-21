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15:56, 21 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ допустили новое снижение призывного возраста на Украине

Боец ВСУ Синицын: Украине придется вновь снижать призывной возраст

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украине вновь придется снижать нижний порог призывного возраста в случае недостаточного набора в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил боец ВСУ и волонтер Роман Синицын в интервью «Украинской правде».

Синицын прокомментировал слова главы украинского фонда «Вернись живым» Тараса Чмута о понижении планки призывного возраста. Он подчеркнул, что со временем украинским властям придется пойти на подобное решение.

«У нас не будет другого выхода, если не придут люди, которые еще не пришли», — заявил украинский солдат.

Ранее Кабинет министров Украины обязал уехавших за границу граждан вернуться и встать на воинский учет в течение трех месяцев. Как утверждается, уехавшие за границу украинцы подлежат военному призыву на тех же основаниях, что и оставшиеся в стране.

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      Юрий Леонов
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