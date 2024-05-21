На Украине обязали уехавших за границу граждан вернуться и встать на учет

Кабмин Украины обязал уехавших за границу мужчин вернуться и встать на учет

Граждане Украины, снятые с военного учета в связи с выездом из страны на срок более трех месяцев, обязаны вернуться и снова встать на учет. Об этом говорится в постановлении кабинета министров, передает «Страна.ua».

В документе сказано, что уехавшие за границу граждане подлежат военному призыву на тех же основаниях, что и оставшиеся на Украине. У них есть срок до 16 июня, чтобы явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»).

Тех мужчин, которые уедут из страны после вступления в силу постановления, не будут снимать с учета.

Консульства будут передавать уведомления от ТЦК. Они же будут содействовать возвращению мужчин из-за границы.

Ранее стало известно, что на Украине мужчины массово уклоняются от мобилизации и заявляют о нежелании воевать. Некоторые сообщили, что чувствуют себя рабами в своей стране и не хотят идти на фронт.