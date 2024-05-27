Названы способы самостоятельно улучшить сексуальную жизнь

Фантазии и изучение собственного тела помогут улучшить сексуальную жизнь, заявила семейный психотерапевт Кари Руснак. Доступные способы самостоятельно раскрыть сексуальность она назвала изданию Psychology Today.

Руснак рекомендовала исследовать свое тело, чтобы понять, что действительно приносит удовольствие. По ее мнению, делать это необходимо как одиноким людям, так и состоящим в отношениях. «Мастурбация и прикосновения к себе могут дать представление об эрогенных зонах, а также о местах, до которых лучше не дотрагиваться. К тому же самоудовлетворение повышает половое влечение, заставляя чаще думать о сексе», — объяснила специалистка.

Также Руснак посоветовала больше фантазировать. При этом фантазии не обязательно должны быть о тех вещах, которые обязательно хочется воплотить в жизни. Эта техника, по словам психотерапевта, позволит стимулировать возбуждение и помочь достичь оргазма.

Еще одна рекомендация специалистки — обсуждать свои эротические фантазии с партнером, так как это полезно для отношений в целом и для сексуальной сферы в частности.

Для улучшения интимной жизни полезны и техники релаксации, продолжила Русак. По ее словам, расслабление мышц и глубокое дыхание помогут укрепить мышцы тазового дна и уменьшить нервное напряжение. Для женщин это особенно важно после рождения детей или при болезненных менструациях. Укрепление мышц тазового дна полезно и мужчинам с эректильной дисфункцией и преждевременной эякуляцией, добавила специалистка.

Для гармоничной сексуальной жизни необходимо минимизировать количество стрессов. Негативные эмоции плохо сказываются на сексуальном влечении. Кроме того, для поддержания настроя на интим следует создавать соответствующую атмосферу с особым освещением, температурой и ароматами Алия Руснак семейный терапевт

В заключение психотерапевт призвала для усиления полового влечения правильно питаться и заниматься спортом. «Употребление в пищу обработанных пищевых продуктов с вредными жирами может привести к гормональному сбою и снижению либидо. А такая простая вещь, как ходьба, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и тренирует выносливость», — рассказала Руснак.

Ранее сексопатолог Джордан Рулло подсказала технику достижения яркого оргазма. По ее словам, чтобы усилить приток крови к половым органам, надо глубоко дышать диафрагмой.