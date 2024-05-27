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00:37, 27 мая 2024Мир

Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием

Орбан заявил, что на Украине могут развернуться худшие сценарии
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться самые худшие сценарии, о которых на Западе не думали в начале украинского конфликта. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.

«Европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце», — отметил политик.

Кроме того, отметив воинственные настроения в Брюсселе, Орбан подчеркнул, что «Еврокомиссия постепенно превращается в военный совет, а Европарламент — в военный орган».

Премьер Венгрии также прокомментировал предложение о введении в Евросоюзе обязательной воинской повинности, Орбан назвал это «воплощением безумных идей».

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия пересмотрит свою роль в рамках НАТО, поскольку не хочет участвовать в потенциальной военной миссии альянса на Украине.

Орбан также заявил, что в Брюсселе «рабочие группы обсуждают то, как альянс мог бы участвовать в конфликте на Украине».

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      Марина Совина
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