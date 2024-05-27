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10:27, 27 мая 2024Ценности

Похудевшая Рита Дакота показала фигуру в купальнике

Похудевшая на семь килограммов певица Рита Дакота показала фигуру в купальнике

Кадр: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота показала фигуру в купальнике после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость рассказала, что за полтора года сумела сбросить семь килограммов. Исполнительница сфотографировалась в бикини черного цвета, демонстрируя поклонникам результаты своего преображения. «Сегодня многие скидывают столько и за месяц, но мне мой темп очень подходит. Зато лицо не обвисло, качество кожи супер и резко туда-сюда вес не скачет, держится», — уточнила похудевшая знаменитость.

Ранее в мае Рита Дакота также ответила на слухи о пластике. Певица призналась, что ринопластика стала лучшим решением в ее жизни. При этом она перечислила части тела, которые не подвергались хирургическому вмешательству.

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      Карина Черных
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