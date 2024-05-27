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10:22, 27 мая 2024Экономика

Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

Нейросеть «Яндекс Маркета» подберет товары под вкусы пользователей

Фото: «Яндекс Маркет»

В приложении «Яндекс Маркета» появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома. Их генерирует нейросеть: она анализирует действия пользователей сервиса и подбирает товары на основе их предпочтений.

Покупатели смогут выбирать одежду или предметы интерьера из подборок, где товары соответствуют их вкусам — вместо просмотра миллионов случайных предложений. Это популярный сценарий на сервисе: сейчас 45 процентов заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Маркете» совершается из рекомендаций.

Посмотреть рекомендации от нейросети можно на главной странице в приложении «Маркета» — во вкладках «Одежда» или «Дом».

Подборки формируются на основе прошлых заказов покупателя, понравившихся ему товаров, поисковых запросов и размера одежды. Нейросеть также обучали профессиональные стилисты, поэтому она умеет выбирать актуальные вещи и добавляет в рекомендации модную одежду. Например, если пользователь ранее искал на «Маркете» красное худи, он увидит похожие товары от любимых и популярных брендов. В подборку попадут и другие вещи для завершения образа — джинсы, сумки, кроссовки и трендовые новинки — в нужном размере.

Покупатели тоже смогут обучать алгоритмы «Маркета» так, чтобы они добавляли в персональные подборки больше подходящих предложений. Точность выдачи зависит от просмотров товаров, покупок и добавления в раздел «Избранное». Сервис планирует расширять количество персонализированных лент: скоро у людей, которые часто заказывают детские товары, появится отдельная подборка «Дети».

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      Татьяна Романова
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