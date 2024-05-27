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20:21, 27 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили о тяжелых последствиях работы по ночам

Психолог Кирсанова: работа по ночам может приводить к увеличению веса и инфаркту

Фото: Caesar Aldhela / Unsplash

Ночная работа может спровоцировать ряд проблем со здоровьем, заявила психолог Вероника Кирсанова. О тяжелых последствиях работы по ночам она предупредила в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, исследования связи сосудистых заболеваний и работы по ночам свидетельствуют, что люди, часто работающие в ночное время, чаще сталкиваются с инфарктами. Причем этот риск остается, даже если работник правильно питается и занимается спортом. «Работа по ночам может приводить к увеличению веса и сопутствующим этой проблеме соматическим заболеваниям — атеросклерозу, нарушению обмена веществ», — пояснила Кирсанова.

Она добавила, что ночная работа менее продуктивна: в это время суток снижается внимание, и при выполнении рабочих задач можно допустить больше ошибок. Наконец, такой график приводит к нарушению сна — при пробуждении человек не будет бодрым и отдохнувшим, у него повысится уровень кортизола, гормона стресса, отметила психолог.

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      Александра Лисица
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