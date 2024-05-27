Россиянин спрятал 1,5 тонны нелегального алкоголя в трех гаражах

В Кронштадте мужчина организовал подпольный алкосклад в трех гаражах

В Кронштадте полицейские задержали 54-летнего местного жителя, который организовал в трех гаражах подпольный склад, где спрятал 1,5 тонны нелегального алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина является начальником судоремонтного дока на Морском заводе. Он был задержан в ходе операции «Алкоголь», после того как полицейские обнаружили нелегальный склад в гаражах на улице Восстания. Установлено, что нарушитель хранил спиртосодержащую продукцию в своем гараже, в гараже матери и еще в одном, арендованном по соседству.

По данным правоохранителей, мужчина занимался разливом нелегального алкоголя в свободное от работы время. Литр такой продукции стоил 130 рублей. Установлено, что фигурант самостоятельно развозил емкости с суррогатом по домам покупателей. Доставка осуществлялась при заказе от пяти литров. В общей сложности в трех гаражах он хранил 1,5 тонны нелегального алкоголя.

Сейчас правоохранителя устанавливают каналы поставки нелегального спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Он оказывал покровительство производителям нелегального алкоголя.