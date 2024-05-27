Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 27 мая 2024Силовые структуры

Россиянин спрятал 1,5 тонны нелегального алкоголя в трех гаражах

В Кронштадте мужчина организовал подпольный алкосклад в трех гаражах

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

В Кронштадте полицейские задержали 54-летнего местного жителя, который организовал в трех гаражах подпольный склад, где спрятал 1,5 тонны нелегального алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина является начальником судоремонтного дока на Морском заводе. Он был задержан в ходе операции «Алкоголь», после того как полицейские обнаружили нелегальный склад в гаражах на улице Восстания. Установлено, что нарушитель хранил спиртосодержащую продукцию в своем гараже, в гараже матери и еще в одном, арендованном по соседству.

По данным правоохранителей, мужчина занимался разливом нелегального алкоголя в свободное от работы время. Литр такой продукции стоил 130 рублей. Установлено, что фигурант самостоятельно развозил емкости с суррогатом по домам покупателей. Доставка осуществлялась при заказе от пяти литров. В общей сложности в трех гаражах он хранил 1,5 тонны нелегального алкоголя.

Сейчас правоохранителя устанавливают каналы поставки нелегального спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Он оказывал покровительство производителям нелегального алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

      Политолог усомнился в отставке Пашиняна из-за протестов

      Лавров заявил об отсутствии расхождений по теме Украины с Узбекистаном

      В Госдуме поддержали идею гарантированного пенсионного продукта

      Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

      Российские подростки в парке швыряли в пруд черепах и попали на видео

      Россиянин поймал рыбу с себя ростом

      Европейская страна отказалась поддержать новые антироссийские санкции

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды оставили под арестом в СИЗО

      SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше