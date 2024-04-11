На главу антикоррупционного управления МВД российского региона завели дело

Экс-глава УЭБиПК МВД по Новосибирской области стал фигурантом дела о взятке

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Полицейского подозревают в получении взятки. После обысков его задержали в собственном особняке в поселке «Озерный» под Новосибирском, добавляет «Коммерсантъ». По данным следствия, полковник Вялков оказывал покровительство производителям нелегального алкоголя. Сумма полученного им вознаграждения исчисляется несколькими десятками миллионов рублей.

В 2023 году Вялков был уволен из МВД в связи с утратой доверия. У него проверяющие нашли неучтенные доходы, на которые полковник приобрел за 7,5 миллиона рублей квартиру в центре Новосибирска.

10 апреля сообщалось о задержании в Карачаево-Черкесии начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,8 миллиона рублей.