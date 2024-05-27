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18:09, 27 мая 2024Бывший СССР

Удар КАБами по позициям украинской армии попал на видео

Появилось видео удара ВС РФ по позициям ВСУ в Харьковской области с помощью КАБ

Удар Вооруженных сил России по позициям украинской армии в Харьковской области с помощью корректируемых авиационных бомб (КАБ) попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах, снятых с помощью беспилотника, видно четыре мощных взрыва. Сообщается, что удары были нанесены в районе населенного пункта Липцы.

Ранее сообщалось, что Российская армия начала штурмовать Липцы. Украинская сторона признает давление ВС РФ на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Алевтина Запольская
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