В Харьковской области заявили о начале взятия Липцев ВС России

Ганчев: ВС России приступили к взятию Липцев в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России приступили к освобождению населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Ганчев прокомментировал продвижение ВС России в Харьковской области. Он отметил, что в настоящее время Липцы и Волчанск являются самыми важными населенными пунктами для наступления российских военных.

«Начинается активная работа по освобождению населенного пункта, постоянно работает артиллерия и авиация», — сообщил глава ВГА. Чиновник подчеркнул, что украинская сторона признает давление ВС России на позиции ВСУ.

Ранее спикер командования ВСУ «Хортица» Назар Волошин заявил о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области. Он подчеркнул, что в районе населенных пунктов Липцы, Нескучное и Волчанск украинские подразделения отступили на более выгодные позиции.