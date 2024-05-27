На Украине военком заработал миллион долларов на подделке данных призывников

Чиновник ТЦК в Одессе заработал миллион долларов на подделке данных призывников

Чиновник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе за деньги вносил изменения в реестр военнообязанных, помогая уклонистам избежать мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

С июля 2023 года он изменил данные 138 человек, сделав их де-юре непригодными для военной службы.

Услуга стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов (от 400 тысяч до 630 тысяч рублей), что позволило чиновнику заработать 1 миллион долларов (около 90 миллионов рублей).

Государственное бюро расследований Украины установило личности всех граждан, воспользовавшихся услугами обвиняемого.

Те из них, кто остался на территории страны, были доставлены в ТЦК и мобилизованы.

Ранее на Украине обнародовали количество приходящих по повестке граждан. По словам сотрудников ТЦК, из 100 процентов призывников приходят всего два процента.