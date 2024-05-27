Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине военком заработал миллион долларов на подделке данных призывников

Чиновник ТЦК в Одессе заработал миллион долларов на подделке данных призывников

Фото: Reuters

Чиновник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе за деньги вносил изменения в реестр военнообязанных, помогая уклонистам избежать мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

С июля 2023 года он изменил данные 138 человек, сделав их де-юре непригодными для военной службы.

Услуга стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов (от 400 тысяч до 630 тысяч рублей), что позволило чиновнику заработать 1 миллион долларов (около 90 миллионов рублей).

Государственное бюро расследований Украины установило личности всех граждан, воспользовавшихся услугами обвиняемого.

Те из них, кто остался на территории страны, были доставлены в ТЦК и мобилизованы.

Ранее на Украине обнародовали количество приходящих по повестке граждан. По словам сотрудников ТЦК, из 100 процентов призывников приходят всего два процента.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      В Германии заявили о неправильной трактовке слов Шольца об Украине и НАТО

      Нарисованные нефтью картины российской художницы показали на Ямале

      В России оценили идею сделать огромными пошлины на вино из стран НАТО

      Россиянин с десятью детьми заявил о нарушениях и попросил о демобилизации с СВО

      На БДСМ-вечеринке в российском городе застали девочку-подростка с матерью

      19-летнего россиянина арестовали за расправу над 17-летней девушкой

      На Украине военком заработал миллион долларов на подделке данных призывников

      Популярный российский блогер рассказал о пьяной драке с бездомным

      Золотодобытчик объяснил жалобы на экологию вмешательством иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше