В МИД России заявили о помехе статуса террористов в отношениях России с талибами

Кабулов: статус террористов мешает развивать отношения России с «Талибаном»

Статус террористов мешает развивать отношения России с афганской исламистской группировкой «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, поскольку начинается процесс нормализации двусторонних экономических и иных отношений, и такой статус мешает, в первую очередь, российским экономоператорам налаживать нормальное сотрудничество», — рассказал он.

Кабулов также подчеркнул, что согласно резолюции 1267 Совета Безопасности (СБ) ООН террористами были признаны лишь отдельные руководители, но не само движение в целом. Он указал, что Россия в свою очередь признала террористической всю организацию.

Ранее Кабулов заявил, что «Талибан» подтвердил планы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В частности, со стороны Афганистана прибудут министр труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты.