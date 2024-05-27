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17:24, 27 мая 2024Мир

«Талибан» подтвердил планы на участие в ПМЭФ

Кабулов: «Талибан» подтвердил планы принять участие в ПМЭФ
Замир Кабулов

Замир Кабулов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Афганское исламистское движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) подтвердило планы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

«Министр труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском экономическом форуме. Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничеств», — рассказал спецпредставитель.

Он также выразил надежду, что представители движения смогут нарастить контакты и с другими странами, которые примут участие в форуме.

Ранее Кабулов заявил, что Россия направила «Талибану» предложение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он также сообщил, что представители российского внешнеполитического ведомства и Минюста доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключить движение «Талибан» из числа запрещенных в стране организаций.

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      Максим Габриелян
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