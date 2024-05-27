В Турции оправдали обвиняемого в убийстве россиянки

Duvar: суд оправдал сирийца, обвиняемого в убийстве гражданки России

Турецкий суд оправдал сирийца Мохаммеда Низара Арнабеха, которого обвиняли в убийстве россиянки Анастасии Емельяновой осенью 2023 года. Об этом сообщает интернет-издание Duvar.

«Состоялось судебное заседание по делу о смерти Анастасии Емельяновой, предположительно убитой ее партнером Мохаммадом Низаром Арнабехом 21 сентября 2023 года в Якутийском районе Эрзурума», — пишет портал.

Как уточняет следствие, гражданка России работала системным администратором в Эрзуруме. В кафе она познакомилась с 30-летним сирийцем, и у них завязались дружеские отношения. По показанию соседей Емельяновой, 20 сентября 2023 года между ними завязалась ссора, после чего россиянку обнаружили мертвой. Предполагается, что смерть наступила из-за кровопотери в результате пореза ноги осколком стеклянного стола.

«Я никоим образом не совершал этого преступления», — приводит Duvar слова Арнабеха на судебном заседании.

Ранее сообщалось о россиянке, которая, переехав в Турцию, была вынуждена жить в подвале без света и водопровода.