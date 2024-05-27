В Анталье россиянка вынуждена жить в подвале без света и воды

В Анталье россиянка 1,5 года живет в подвале из-за судов с арендатором

Переехав в Турцию, россиянка оказалась вынуждена жить в подвале без света и водопровода. О ситуации пишет Aydin Denge.

Еще в 2014 году гражданка РФ приобрела квартиру в Анталье и начала сдавать ее в аренду. Два года назад женщина решила переехать в Турцию и в соответствии с договором попросила съемщика покинуть жилплощадь. Тот, однако, воспротивился, и дело дошло до суда. Тяжбы затянулись — сказалось незнание местной правовой системы. Когда суд вынес решение о выселении, жилец попытался его обжаловать.

Больше полутора лет россиянка вынуждена жить в подвале, где другие квартиранты складируют вещи. Пока арендатор живет в комфорте в меблированной квартире за 5,7 тысячи лир, ее хозяйка боится за свою жизнь. «Я одинокая женщина и в страхе держу при себе нож, когда ночую в подвале», — призналась соотечественница.

На фоне инфляции жилье в Турции подорожало почти вдвое за 2023 год, стоимость аренды — на 137 процентов. При этом желающих сдавать квартиры приезжим обязали получать лицензии министерства культуры и туризма.