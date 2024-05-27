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00:26, 28 мая 2024Бывший СССР

ВСУ признали успех российской армии на купянском направлении

Генштаб ВСУ признал успех российской армии на купянском направлении

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале признал успех российской армии, продвигающейся на купянском направлении.

«На купянском направлении... на одном из участков враг имеет частичный успех... Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что наиболее трудная ситуация для украинских военных в настоящее время наблюдается на покровском, купянском, харьковском и времевском направлениях.

Ранее стало известно, что ВСУ переживают демографическую катастрофу, а средний возраст солдат в настоящее время составляет 40 лет и старше. Отмечается, что снижение в стране призывного возраста с 27 до 25 лет не привело к улучшению ситуации.

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      Марина Совина
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