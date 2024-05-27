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03:47, 27 мая 2024Бывший СССР

Зеленского раскритиковали за решение по саммиту в Швейцарии

Аналитик Ермолаев: Зеленский превращает саммит по Украине в карнавал
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Решение Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии только три пункта его «формулы мира» лишает саммит какого-либо значения. Об этом рассказал украинский аналитик Андрей Ермолаев в эфире YouTube-каналу «Вышка».

Ранее Зеленский рассказал, что Украина планирует предоставить на «мирной конференции» в Швейцарии лишь три из десяти пунктов своей «формулы мира».

«По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского), есть три пункта. Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать?» — посетовал Ермолаев.

По его словам, Зеленский превращает саммит по Украине в карнавал. Сам факт того, что Киеву пришлось просить Швейцарию об организации «мирной конференции» говорит об охладевающем интересе всего мира к Украине, резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось, что США решили принять участие в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в июне. Однако кто именно из американских властей приедет на конференцию и в каком статусе, пока не уточняется.

Напомним, конференция по урегулированию украинского конфликта пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Россию на нее не пригласили. В свою очередь, в Госдуме рассказали, что решать вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия России глупо.

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      Марина Совина
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