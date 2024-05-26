США решили принять участие на швейцарской конференции по Украине

Reuters: США примут участие в саммите, организованном Украиной в Швейцарии

США решили принять участие в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Чиновник подчеркнул, что США обязательно посетят саммит, который организует президент Украины Владимир Зеленский. Однако кто именно из американских властей приедет на конференцию и в каком статусе, источник отвечать журналистам отказался.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом поддержать «саммит мира».

Глава МИД КНР Ван И, в свою очередь, заявил, что не будет присутствовать на конференции. Пекин поставил условие, что откажется направлять чиновников высокого ранга на швейцарскую конференцию в случае, если российская делегация не будет приглашена.

Конференция по урегулированию украинского конфликта пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Российскую сторону на нее не пригласили.

