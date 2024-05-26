Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 26 мая 2024Мир

США решили принять участие на швейцарской конференции по Украине

Reuters: США примут участие в саммите, организованном Украиной в Швейцарии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США решили принять участие в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Чиновник подчеркнул, что США обязательно посетят саммит, который организует президент Украины Владимир Зеленский. Однако кто именно из американских властей приедет на конференцию и в каком статусе, источник отвечать журналистам отказался.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом поддержать «саммит мира».

Глава МИД КНР Ван И, в свою очередь, заявил, что не будет присутствовать на конференции. Пекин поставил условие, что откажется направлять чиновников высокого ранга на швейцарскую конференцию в случае, если российская делегация не будет приглашена.

Конференция по урегулированию украинского конфликта пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Российскую сторону на нее не пригласили.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Некоторые надышались». ВСУ применили химоружие против российских военных. Что об этом известно?

      Часть конструкции аттракциона упала на ребенка в Москве

      Майор ВСУ рассказал о страхе украинских военных

      Путин прибыл в Узбекистан

      Названа дата открытия Нотр-Дама

      Сборная Канады впервые с 2018 года осталась без медалей ЧМ по хоккею

      США решили принять участие на швейцарской конференции по Украине

      В МИД России прокомментировали ситуацию с наводнением в Армении

      Россиянам назвали разрушающие стенки сосудов продукты

      Перевозивший технику российский теплоход-толкач повредил дно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше