Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:47, 27 мая 2024Моя страна

Жители одного российского города увидят взрыв звезды

Жители Новосибирска увидят взрыв новой звезды летом
Созвездие Северная Корона

Созвездие Северная Корона. Фото: Till Credner / Wikipedia

Жители Новосибирска смогут увидеть взрыв новой звезды в созвездии «Северная корона» летом 2024 года. Об этом Kp.ru рассказал специалист планетария российского города Олег Кашин.

Эксперт подчеркнул, что такой взрыв происходит раз в 80 лет. По его словам, последнюю вспышку звезды наблюдал любитель астрономии Алексей Каменчук по время работы путевым обходчиком на Амурской железной дороге.

Материалы по теме:
«Никогда бы не подумала, что это Россия!» Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
«Никогда бы не подумала, что это Россия!»Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
27 ноября 2021
«Небо танцевало невероятными узорами» Как тысячи россиян охотятся за полярным сиянием на Крайнем Севере
«Небо танцевало невероятными узорами»Как тысячи россиян охотятся за полярным сиянием на Крайнем Севере
16 ноября 2021

«В 5 часов утра 9 февраля 1946 года он заметил в созвездии Северной Короны незнакомую звезду, которая была даже ярче главной звезды Геммы и своим видом немного меняла привычные очертания созвездия», — добавил Кашин.

Ранее житель Приморья снял на видео необычное атмосферное явление и удивил пользователей сети. В объектив жителя Владивостока попал плотно стелящийся над зданиями города туман. Один из подписчиков поинтересовался, могло ли на это повлиять изменение климата.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла ракетный удар по Снигиревке Херсонской области. Там постоянно проходят эшелоны ВСУ

      Полковник объяснил легализацию пребывания французских инструкторов на Украине

      Все страны ЕС возобновили финансирование скандально известного агентства ООН

      Зеленский посетит Португалию сразу после визита в Испанию

      В ЕС начали обсуждать ответ на принятие Грузией закона об иноагентах

      41-летняя Светлана Ходченкова станцевала в откровенном наряде у пилона

      Глав МВД и Минобрнауки Латвии объявили в розыск в России

      Лавров ответил желающему поставить на колени Россию президенту Эстонии

      Мужчина перелез через забор Букингемского дворца из-за желания сходить в туалет

      Фигуристка Алина Загитова поделилась фото в мини-платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше