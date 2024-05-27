Жители одного российского города увидят взрыв звезды

Жители Новосибирска увидят взрыв новой звезды летом

Жители Новосибирска смогут увидеть взрыв новой звезды в созвездии «Северная корона» летом 2024 года. Об этом Kp.ru рассказал специалист планетария российского города Олег Кашин.

Эксперт подчеркнул, что такой взрыв происходит раз в 80 лет. По его словам, последнюю вспышку звезды наблюдал любитель астрономии Алексей Каменчук по время работы путевым обходчиком на Амурской железной дороге.

«В 5 часов утра 9 февраля 1946 года он заметил в созвездии Северной Короны незнакомую звезду, которая была даже ярче главной звезды Геммы и своим видом немного меняла привычные очертания созвездия», — добавил Кашин.

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